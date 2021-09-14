Фермери масово оскаржують у суді партнерські договори з "Кернел"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Приватне підприємство "Агрофірма Кладьківка" оскаржує у суді партнерські договори з "Кернел-Трейд". Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Один з таких договорів, щодо поставки 1000 тонн насіння соняшника, “Агрофірма Кладьківка” та “Кернел-Трейд” підписали у червні 2020 року. Через рік — у червні 2021 року — компанія “Агрофірма Кладьківка” звернулася до суду із проханням визнати недійсним договір, укладений з “Кернел-Трейд”.
“Вказаний договір підписаний невстановленими особами, які не мали необхідного обсягу цивільної дієздатності при підписанні оскаржуваного правочину від імені приватного підприємства “Агрофірма Кладьківка”, — пояснили адвокати компанії.
Утім, суд залишив позовну заяву компанії “Агрофірма Кладьківка” без руху. Тим часом, “Кернел-Трейд” через суд зобов’язав компанію “Агрофірма Кладьківка” поставити 1000 тонн насіння соняшника і сплатити 2 млн 531 тис. 835 грн штрафних санкцій за начебто порушення умов договору поставки.
“Агрофірма Кладьківка” подала зустрічний позов проти “Кернел-Трейд”. Справа слухається у Верховному Суді.
Додамо, що це не перший випадок, коли фермери намагаються розірвати партнерські відносини із “Кернел-Трейд”. Подібну справу проти “Кернел” наприкінці серпня розглядав Касаційний господарський суд Верховного Суду.
Суть її зводиться до того, що фермерське господарство “Альянс” намагається оскаржити в суді договір партнерства з “Кернел”. Адвокати вказують, що він недійсний, бо представники ФГ “Альянс” так само його не підписували, а підпис їхньої сторони — підроблений.
Складність оскарження полягає в тому, що з подачі “Кернел” його договори партнерства з фермерами мають посилання на третейський суд в особі громадської організації “Український правовий союз”, що зареєстрована у Полтаві, звідки родом засновник “Кернел” Андрій Веревський. Тож, фермери з самого початку обмежені у захисті своїх прав у суді.
Варто додати, що це не єдина схема-пастка для фермерів. Інші договори партнерства (у межах проекту Open Agribusiness by Kernel) передбачають автоматичний дефолт агрокомпаній у разі, якщо вони не виконають хоча б одну умову “Кернел”, визначену у складних договірних відносинах.