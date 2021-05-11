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Венедиктова и Баканов собирают экстренный брифинг по подозрению Медведчуку и Козаку

Киев • УНН

 • 28918 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов собирают срочный брифинг по уведомлению о подозрении народным депутатам Украины - Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, передает УНН.

Венедиктова и Баканов собирают экстренный брифинг по подозрению Медведчуку и Козаку

Цитата

"11 мая 2021 года в 18:00 состоится брифинг Генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова по уведомлению о подозрении народным депутатам Украины", - сообщили в Офисе Генпрокурора Украины.

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УНН будет транслировать срочный брифинг Венедиктовой и Баканова. Посмотреть его можно на странице УНН в Facebook или на сайте.

Что известно?

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента. И хотя сама Венедиктова не называет имен нардепов, а лишь указывает по одному инициалу "М" и "К", УНН из собственных источников стало известно, что речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.

Как сообщал УНН, сегодня Служба безопасности Украины проводит обыски в доме народного депутата от “Оппозиционного платформы — За жизнь” Виктора Медведчука.

В начале марта этого года Виктора Медведчука допросили следователи Службы безопасности Украины. Вопросы касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых “пленках Медведчука-Суркова”.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщал, что обнародованные аудиозаписи разговоров лиц, которых СМИ идентифицировали, как Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, приобщены к уголовному производству.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что аудиозапись телефонного разговора, вероятно, Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова — это не последний разговор, и будут еще.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции.

Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал. Под санкции попали: “Новые коммуникации” — ZIK, “НОВОСТИ 24 ЧАСА” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛИДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ”112-ТВ“, ”ТВ ВЫБОР“ - 112 канал, ”НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ“ - основатель Тарас Козак, “Ариадна ТВ” — владелец Тарас Козак.

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