Вдоль приграничья Черниговщины врагом обстреливаются гражданские объекты, зафиксировано 12 взрывов

В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие 16 часов назад • 28680 просмотра

Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов 22 часа назад • 31278 просмотра

В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА 15 июля 2024, 08:35 • 37403 просмотра

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей 15 июля 2024, 07:59 • 84454 просмотра