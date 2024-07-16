Вдоль приграничья Черниговщины врагом обстреливаются гражданские объекты, зафиксировано 12 взрывов
Киев • УНН
ВС рф обстреляли гражданские районы вдоль границы Черниговской области из беспилотников и минометов, вызвав 12 взрывов.
Тактика террора и обстрелов гражданских объектов Черниговской области продолжается агрессором. Зафиксирована атака FPV-дронами и минометами, речь идет о 12 взрывах. Сообщает FB-страница Северная граница.Госпогранслужба, передает УНН.
Детали
Россияне нанесли удары FPV-дронами и из минометов по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 12 взрывов.
Семеновская община: 12 взрывов, вероятно из FPV-дронов и миномета 120 мм, в направлении н.п.Тимоновичи, Леонивка и Блешня.
Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.
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