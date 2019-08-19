Вчера на Донбассе погиб один военнослужащий, еще 3 ранены
Киев • УНН
КИЕВ, 19 августа. УНН. В воскресенье, 18 августа, в районе проведения операции Объединенных сил в одном из подразделений Нацгвардии погиб военный, трое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“Около 18.00 в районе проведения операции Объединенных сил в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб 1 военнослужащий и 3 получили ранения средней и легкой тяжести”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что раненым была оказана неотложная медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.
Добавляется, что чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
Правоохранительными органами из состава Объединенных сил на месте происшествия проводятся оперативно-следственные действия по установлению обстоятельств и причин гибели одного и ранения трех военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, 18 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня.