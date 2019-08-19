Вчора на Донбасі загинув один військовослужбовець, ще 3 поранені
Київ • УНН
КИЇВ, 19 серпня. УНН. У неділю, 18 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил в одному з підрозділів Нацгвардії загинув військовий, троє отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Близько 18.00 години в районі проведення операції Об'єднаних сил в одному з підрозділів Національної гвардії України загинув 1 військовослужбовець та 3 отримали поранення середньої та легкої важкості", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пораненим було надано невідкладну медичну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує.
Додається, що надзвичайна подія відбулася через порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами.
Правоохоронними органами зі складу Об'єднаних сил на місці події проводяться оперативно-слідчі дії щодо встановлення обставин і причин загибелі одного та поранення трьох військовослужбовців Національної гвардії України.
Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
Нагадаємо, 18 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню.