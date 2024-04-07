Вчерашний сброс рф взрывчатки с дрона в Бериславе: количество пострадавших возросло до трех

Еще одна жительница Берислава на Херсонщине обратилась в больницу из-за сброса взрывчатки рф с дрона возле местного магазина. У 57-летней женщины - травма бедра, множественные ссадины и контузия. Об этом сообщает Херсонская ОГА (ОВА), передает УНН.

В больницу обратилась еще одна жительница Берислава, которая пострадала вчера в результате сброса взрывчатки с дрона возле местного магазина. У 57-летней женщины - травма бедра, множественные ссадины и контузия - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним

6 апреля оккупанты днем сбросили взрывной предмет с беспилотника возле магазина в Бериславе. Сначала было известно о двух пострадавших людях.

5 апреля сообщалось, что российские войска в очередной раз атаковали Берислав в Херсонской области с помощью беспилотника, в результате чего 84-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 59 и 56 лет получили травмы и были госпитализированы.

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