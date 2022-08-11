Ученые исследуют в Китае недавно обнаруженный вирус Langya – результаты отчета

Детали

Хотя с момента первого обнаружения вируса в конце 2018 года в Китае было зарегистрировано более трех десятков случаев, официально он был идентифицирован только на этой неделе.

В период с декабря 2018 года по май 2021 года случаи заражения генипавирусом Ланья (LayV) были зарегистрированы в основном среди фермеров в восточных провинциях Шаньдун и Хэнань, при этом смертей пока не было.

Эксперты, идентифицировавшие вирус, заявили, что LayV является «частью рода вирусов, называемых генипавирусами, обычно обитающими в клетках летучих мышей», согласно отчету британского еженедельного научно-технического журнала New Scientist.

Так же как и «вирус Hendra, который был впервые идентифицирован в Австралии 1994 года и, как известно, заражает людей и лошадей», — говорится в отчете.

Вирус Нипах, впервые обнаруженный в 1999 году в Малайзии, также является частью этого рода.

Оба вируса имеют высокий уровень смертности среди людей.

В отчете говорится, что у людей, инфицированных LayV, были симптомы, включая лихорадку, усталость, кашель, мышечные боли, тошноту и головные боли.

Вирус LayV был идентифицирован с использованием образца мазка из горла человека с лихорадкой и недавним контактом с животными.

Исследователи считают, что землеройки «могут быть естественным резервуаром вируса», поскольку у 27% из более чем 260 обследованных ими землероек «выявлен уровень LayV, что идентифицировался», говорится в отчете.

Вирус также был обнаружен у 5% собак и 2% коз.

Исследователи не нашли никаких доказательств передачи вируса от человека к человеку.

«Это говорит о том, что вирус передается не от человека к человеку, а от животного к человеку. Однако размер выборки слишком мал, чтобы исключить передачу от человека к человеку», — добавляют ученые.