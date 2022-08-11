Вчені досліджують в Китаї нещодавно виявлений вірус Langya - результати звіту

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Хоча з моменту першого виявлення вірусу наприкінці 2018 року в Китаї було зареєстровано понад три десятки випадків, офіційно його було ідентифіковано лише цього тижня.

У період з грудня 2018 року по травень 2021 року випадки зараження геніпавірусом Ланья (LayV) були зареєстровані в основному серед фермерів у східних провінціях Шаньдун і Хенань, при цьому смертей поки не було.

Експерти, що ідентифікували вірус, заявили, що LayV є «частиною роду вірусів, званих геніпавірусами, які зазвичай мешкають у клітинах кажанів», згідно зі звітом британського щотижневого науково-технічного журналу New Scientist.

Так само як і «вірус Hendra, який був вперше ідентифікований в Австралії 1994 року і, як відомо, заражає людей і коней», — йдеться у звіті.

Вірус Ніпах, вперше виявлений 1999 року в Малайзії, також є частиною цього роду.

Обидва віруси мають високий рівень смертності серед людей.

У звіті йдеться, що у людей, інфікованих LayV, були симптоми, включаючи лихоманку, втому, кашель, м'язові болі, нудоту та головний біль.

Вірус LayV був ідентифікований з використанням зразка мазка з горла людини з лихоманкою та нещодавнім контактом із тваринами.

Дослідники вважають, що землерийки «можуть бути природним резервуаром вірусу», оскільки у 27% з більш ніж 260 обстежених ними землерийок «виявлено рівень LayV, що виявляється», йдеться у звіті.

Вірус також був виявлений у 5% собак та 2% кіз.

Дослідники не знайшли жодних доказів передачі вірусу від людини до людини.

«Це говорить про те, що вірус передається не від людини до людини, а від тварини до людини. Проте розмір вибірки занадто малий, щоб унеможливити передачу від людини до людини», — додають вчені.