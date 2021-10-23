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Ученые исследовали облако диоксида серы, которое накрыло Украину из-за извержения вулкана на Канарах

Киев • УНН

 • 21996 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Разработаная в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины автоматизированная система оценки качества атмосферного воздуха над территорией Украины по данным спутника Sentinel-5P в режиме близкому к реальному времени позволила выявлять перенос диоксида серы (SO2) от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление НАН Украины.

Ученые исследовали облако диоксида серы, которое накрыло Украину из-за извержения вулкана на Канарах

Детали

Следить за динамикой SO2 в атмосфере ученые института начали с первых дней обнаружения следов примесей над территорией Украины в результате трансграничного переноса.

"С 12 октября в высоких слоях тропосферы (выше 8 км) время от времени наблюдалось поступления воздуха с высоким содержанием SO2. Уровень загрязнения в отдельных точках на высотах является сопоставимым с такими, которые формируются в результате выбросов SO2 промышленными объектами, которые работают на твердом топливе. Наиболее интенсивно перенос SO2 над территорией Украины наблюдался 21 октября ", говорится в сообщении НАН.

Ученые заверили, что никаких негативных последствий для здоровья населения и состояния экосистем не будет наблюдаться - SO2 переносится слишком высоко, чтобы иметь влияние на нижние слои атмосферы.

Что было раньше

В Украину добрались воздушные массы с диоксидом серы с острова Ла-Пальма, где продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Вулкан Кумбре-Вьеха на Канарах проснулся 19 сентября и начал выбрасывать струи лавы и пепла в воздух. Извержение вулкана усилилось в ночь на 25 сентября. Из-за этого пришлось временно закрыть местный аэропорт.

Убытки из-за извержения вулкана на Канарах составили около 87 млн евро.

Испанское правительство классифицировало остров Ла-Пальма как зону бедствия из-за извержения вулкана.

29 сентября потоки лавы с вулкана достались Атлантического океана. В результате взаимодействия лавы с морской водой образуются токсичные испарения.

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