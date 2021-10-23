Вчені дослідили хмару діоксиду сірки, що накрила Україну через виверження вулкану на Канарах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Розроблена в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України автоматизована система оцінки якості атмосферного повітря над територією України за даними супутника Sentinel-5P у режимі близькому до реального часу дозволила виявляти перенесення діоксиду сірки (SO2) від виверження вулкана Кумбре-В'єха на Канарських островах. Про це інформує УНН з посиланням на заяву НАН України.
Деталі
Слідкувати за динамікою SO2 у атмосфері науковці інституту почали з перших днів виявлення слідів домішків над територією України внаслідок транскордонного перенесення.
"З 12 жовтня у високих шарах тропосфери (вище 8 км) час від часу спостерігалося надходження повітря з високим вмістом SO2. Рівень забруднення в окремих точках на висотах є порівняним із такими, що формуються внаслідок викидів SO2 промисловими об’єктами, які працюють на твердому паливі. Найінтенсивніше перенесення SO2 над територією України спостерігалося 21 жовтня", йдеться в повідомленні НАН.
Науковці запевнили, що жодних негативних наслідків для здоров’я населення та стану екосистем не буде спостерігатися – SO2 переноситься занадто високо, щоб мати вплив на нижні шари атмосфери.
Що було раніше
До України дісталися повітряні маси з діоксидом сірки з острова Ла-Пальма, де триває виверження вулкану Кумбре-В’єха.
Вулкан Кумбре-В'єха на Канарах прокинувся 19 вересня і почав викидати струмені лави та попелу в повітря. Виверження вулкану посилилося у ніч проти 25 вересня. Через це довелося тимчасово закрити місцевий аеропорт.
Збитки через виверження вулкану на Канарах сягнули близько 87 мільйонів євро.
Іспанський уряд класифікував острів Ла-Пальма як зону лиха через виверження вулкану.
29 вересня потоки лави з вулкану дісталися Атлантичного океану. У результаті взаємодії лави з морською водою утворюються токсичні випаровування.