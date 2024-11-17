Вблизи побережья Японии произошло подводное землетрясение
Киев • УНН
Подводное землетрясение магнитудой 6 баллов произошло у побережья Японии на глубине 10 км. В течение пяти часов зафиксировано еще 6 толчков, ожидаются колебания уровня моря в прибрежных регионах.
В воскресенье, 17 ноября, вблизи побережья Японии произошло подводное землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает Metro, пишет УНН.
Детали
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км от северо-восточного побережья острова Амами Осима. По информации Метеорологического агентства страны, колебания земли были ощутимы в городах Амами и Кагосима. Магнитуда толчков в некоторых районах составляла 2-3 балла.
За последние пять часов в регионе произошло еще шесть подземных толчков магнитудой от 2,4 до 6 баллов.
Отмечается, что вероятно колебания уровня моря продлятся 2-3 часа вдоль побережья регионов Танэгасима и Якусима, островов Амами и Токара.
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