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Актуальное
Вблизи побережья Японии произошло подводное землетрясение

Вблизи побережья Японии произошло подводное землетрясение

Киев  •  УНН

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Подводное землетрясение магнитудой 6 баллов произошло у побережья Японии на глубине 10 км. В течение пяти часов зафиксировано еще 6 толчков, ожидаются колебания уровня моря в прибрежных регионах.

В воскресенье, 17 ноября, вблизи побережья Японии произошло подводное землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает Metro, пишет УНН.

Детали

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км от северо-восточного побережья острова Амами Осима. По информации Метеорологического агентства страны, колебания земли были ощутимы в городах Амами и Кагосима. Магнитуда толчков в некоторых районах составляла 2-3 балла.

За последние пять часов в регионе произошло еще шесть подземных толчков магнитудой от 2,4 до 6 баллов.

Отмечается, что вероятно колебания уровня моря продлятся 2-3 часа вдоль побережья регионов Танэгасима и Якусима, островов Амами и Токара.

На Кубе произошло землетрясение магнитудой 6,810 нояб. 2024, 21:54 • 19617 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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