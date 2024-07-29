На Харьковском направлении вблизи Глубокого российские войска готовятся к наступательным действиям пополняют запасы и пытается доукомплектовать свои подразделения. Об этом УНН со ссылкой на пресс-службу ОТГ «Харьков».

Детали

По данным ОТГ «Харьков», враг продолжает атаковать позиции Сил обороны Украины на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. Усилил воздушную разведку с применением БПЛА.

В районе населенного пункта Сотницкий Казачок враг усиливает посты боевого охранения на собственной территории.

Вблизи Глубокого оккупанты готовятся к наступательным действиям штурмовых групп, пополняют запасы и пытается доукомплектовать подразделения, понесли потери личного состава, проводят разведку маршрутов выдвижения - сообщает ОТУ «Харьков».

Также сообщается, что в ходе ротационных мероприятий россияне осуществили замену подразделений в районе населенного пункта Гатище.

За прошедшие сутки в операционной зоне ОТГ «Харьков» произошло 6 боевых столкновений. Враг нанес в направлении позиций украинских войск 11 авиационных ударов, использовав 26 КАБов. Целился в районы населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Слобожанское, Липцы, Борщева, Веселое, Старица, Волчанские Хутора.

Оккупанты нанесли 46 ударов дронами-камикадзе и совершили 513 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

С начала этих суток произошло 2 боевых столкновения в районе Волчанска.

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Как сообщается, Силы обороны Украины продолжают эффективно уничтожать живую силу и военную технику российских оккупантов. Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 136 человек. Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 53 единицы вооружения и военной техники, в частности: 1 танк, 16 артиллерийских систем, 10 автомобилей, 5 единиц специальной техники, 21 БпЛА.

Уничтожено 68 укрытий личного состава противника и 2 пункта хранения боеприпасов.

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