Убийство матроса в Одесской области: стали известны подробности

По данным следствия, что 25 августа 2019 года во время несения службы в суточном наряде матрос С. выстрелил в сторону матроса К. из оружия АК-74, в результате чего последнему причинено сквозное огнестрельное ранение головы. От полученных травм военнослужащий морской пехоты К. погиб.

В тот же день матроса С. задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

В уголовном производстве осуществили осмотр места происшествия, допросили и провели следственный эксперимент с подозреваемым С. Сейчас продолжаются допросы сослуживцев С. и К. Также в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, подготовлено ходатайство о назначении ряда судебных криминалистических экспертиз.

Напомним, в Одесской области произошло убийство морского пехотинца, который проходил срочную службу.