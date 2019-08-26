Вбивство матроса на Одещині: стали відомі подробиці

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Матроса в Одеській області було вбито пострілом зі зброї АК-74. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури південного регіону України.

За даними слідства, що 25 серпня 2019 року під час несення служби у добовому наряді матрос С. здійснив постріл в бік матроса К. зі зброї АК-74, в результаті чого останньому заподіяно наскрізне вогнепальне поранення голови. Від отриманих травм військовослужбовець морської піхоти К. загинув.

Того ж дня матроса С. затримали в порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

У кримінальному провадженні здійснили огляд місця події, допитали та провели слідчий експеримент із підозрюваним С. Зараз тривають допити товаришів по службі С. та К. Також до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підготовлено клопотання про призначення низки судових криміналістичних експертиз.

Нагадаємо, в Одеській області сталося вбивство морського піхотинця, який проходив строкову службу.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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