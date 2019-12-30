Убийство 5-летнего Кирилла: ряду подозреваемых смягчили меры пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд Киевской области изменил меру пресечения несовершеннолетнему подозреваемому по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова с ночного домашнего ареста на личное обязательство. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат одного из подозреваемых Ивана Приходько Виктор Чевгуз.
"Суд продлил меры пресечения всем четырем подозреваемым, но несовершеннолетнему изменили меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство", - сказал адвокат.
Также, суд смягчил меры пресечения Дмитрию Кривошею и Владимиру Петровцу, дав возможность внести залог в размере 280 тыс. грн.
"Приходько суд просто продлил содержание под стражей", - сказал адвокат.
По его словам, дело оставили в Переяслов-Хмельницком районном суде Киевской области.
Напомним, ранее суд в Переяславе в Киевской области удовлетворил отвод судьи по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Также материалы дела были направлены в Киевский апелляционный суд для определения подсудности.
Так, 26 декабря во время подготовительного заседания по делу об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе в Киевской области защита подозреваемых в убийстве мальчика заявила отвод судье.
Как сообщалось, всем четырем фигурантам дела об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Киевской области объявлено подозрения.
Ранее УНН сообщал, что следствие обоснованно считает, что работник патрульной полиции Иван Приходько осуществил смертельный выстрел, от которого погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов.
Напомним, 31 мая двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе в Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлических банках из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился в соседнем дворе. Ребенок впоследствии умер в больнице. 5 июня Кирилла похоронили в его родном городе. Полицейские были задержаны.