Вбивство 5-річного Кирила: низці підозрюваних пом'якшили запобіжні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області змінив запобіжний захід неповнолітньому підозрюваному у справі щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання. Про це журналісту УНН повідомив адвокат одного з підозрюваних Івана Приходька Віктор Чевгуз.
"Суд продовжив запобіжні заходи всім чотирьом підозрюваним, але неповнолітньому змінили запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання", - сказав адвокат.
Також, суд пом'якшив запобіжні заходи Дмитру Кривошею та Володимиру Петровцю, давши можливість внести заставу у розмірі 280 тисяч грн.
"Приходьку суд просто продовжив тримання під вартою", - сказав адвокат.
За його словами, справу залишили у Переяслов-Хмельницькому міськрайонному суді Київської області.
Нагадаємо, раніше суд у Переяславі на Київщині задовольнив відвід судді у справі щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова. Також, матеріали справи були направлені до Київського апеляційного суду для визначення підсудності.
Так, 26 грудня під час підготовчого засідання у справі щодо вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяславі на Київщині захист підозрюваних у вбивстві хлопчика оголосив про відвід судді.
Як повідомлялося, усім чотирьом фігурантам справи про вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова на Київщині оголошено підозри.
Раніше УНН повідомляв, що слідство обгрунтовано вважає, що працівник патрульної поліції Іван Приходько здійснив смертельний постріл, від якого загинув 5-річний хлопчик Кирило Тлявов.
Нагадаємо, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, який перебував у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні. 5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані.