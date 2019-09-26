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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тяжеловес Чумак принес Украине медаль чемпионата мира

Киев • УНН

 • 13634 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Тяжеловес Дмитрий Чумак принес Украине первую медаль чемпионата мира в Паттайе (Таиланд). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

Тяжеловес Чумак принес Украине медаль чемпионата мира

"Первая медаль в Паттайе. Поздравляем украинского тяжеловеса Дмитрия Чумака (весовая категория - 102 кг) с бронзовой наградой чемпионата мира в толчке", - сообщили в НОК.

Как отмечается, по сумме двоеборья украинский спортсмен показал четвертый результат - 393 кг (176+217).

Напомним, Чумак стал обладателем нескольких наград в рамках чемпионата мира по тяжелой атлетике в ноябре прошлого года.

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