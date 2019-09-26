Важкоатлет Чумак приніс Україні медаль чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Важкоатлет Дмитро Чумак приніс Україні першу медаль чемпіонату світу у Паттайї (Таїланд). Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НОК України.
"Перша медаль у Паттайї. Вітаємо українського важкоатлета Дмитра Чумака (вагова категорія - 102 кг) з бронзовою нагородою чемпіонату світу у поштовху", - повідомили у НОК.
Як зазначається, за сумою двоборства український спортсмен показав четвертий результат - 393 кг (176+217).
Нагадаємо, Чумак став володарем кількох нагород у межах чемпіонату світу з важкої атлетики у листопаді минулого року.