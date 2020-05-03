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Ватиканский кардинал подверг критике меры по борьбе с COVID-19

Киев • УНН

 • 18269 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Кардинал Робер Сара, что относится к консервативному крылу в Ватикане, в субботу, 2 мая, в интервью католическому изданию Daily Compass резко раскритиковал ограничения религиозной жизни, направленные на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Ватиканский кардинал подверг критике меры по борьбе с COVID-19

“Ни у кого нет права запретить священнику провести обряд причастия или принять исповедь”, заявил кардинал Сара, который занимает в Ватикане должность префекта конгрегации богослужения и дисциплины таинств. При этом он нелестно отозвался о службах, которые транслируются в интернете, заявив, что они “ведут священников по ложному пути”, потому что им следует “смотреть на Бога, а не в камеру”.

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Идею запечатать кусочки гостии (евхаристического хлеба, который олицетворяет в обряде причастия тело Христово — ред) в пакетики ради соблюдения мер гигиены он назвал “абсолютно неприемлемыми”. “Причастие — это дар, который мы получаем от Бога, и нам следует принимать его с достоинством. Мы не в супермаркете”, — подчеркнул кардинал, назвав это действо “тотальным безумием” и абсурдом.

На замечание журналиста о том, что нечто подобное уже практикуется в некоторых церквях в Германии, кардинал Сара ответил: “К сожалению, многое из того, что делается в Германии, не является католицизмом, но это не значит, что нам следует это за ними повторять”.

Напомним, Папа Франциск в Страстную пятницу совершил Крестный ход на пустой площади в Ватикане.

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