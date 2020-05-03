Ватиканський кардинал розкритикував заходи по боротьбі з COVID-19

"Ні у кого немає права заборонити священику провести обряд причастя або прийняти сповідь", заявив кардинал Сара, який займає в Ватикані посаду префекта конгрегації богослужіння і дисципліни таїнств. При цьому він невтішно відгукнувся про служби, що транслюються в інтернеті, заявивши, що вони "ведуть священиків по хибному шляху", тому що їм слід "дивитися на Бога, а не в камеру".

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Ідею запечатати шматочки гостії (євхаристійного хліба, який уособлює в обряді причастя тіло Христове - ред) в пакетики заради дотримання заходів гігієни він назвав "абсолютно неприйнятною". "Причастя - це дар, який ми отримуємо від Бога, і нам слід приймати його з гідністю. Ми не в супермаркеті", - підкреслив кардинал, назвавши це дійство "тотальним божевіллям" і абсурдом.

На зауваження журналіста про те, що щось подібне вже практикується в деяких церквах в Німеччині, кардинал Сара відповів: "На жаль, багато з того, що робиться в Німеччині, не є католицизмом, але це не означає, що нам слід це за ними повторювати".

Нагадаємо, Папа Франциск в Страстну п'ятницю здійснив Хресну ходу на порожній площі у Ватикані.