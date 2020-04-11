Папа Франциск здійснив Хресну ходу на порожній площі у Ватикані
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 папа римський Франциск в Страсну п'ятницю, яку католицька і протестантська церква в 2020 році відзначають 10 квітня, здійснив традиційну Хресну ходу на практично порожній площі Святого Петра у Ватикані. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Зазвичай ця процесія проходить біля стін Колізею в Римі, щорічно в ній беруть участь тисячі паломників з усього світу. Однак в нинішньому році через пандемію коронавірусної інфекції понтифіка під час Хресної ходи супроводжували лише п'ять ув'язнених північноіталійського міста Падуя, яке сильно постраждало від пандемії, а також п'ять лікарів і медсестер з Ватикану.
Таким чином Папа Римський хотів вшанувати пам'ять жертв пандемії COVID-19, від якого, за даними на 11 квітня, тільки в Італії померли близько 19 тисяч осіб.
Нагадаємо, кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 100 тисяч осіб.