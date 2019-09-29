Стоимость лечения ОРВИ может превысить тысячу гривен

"Лечение очень сильно варьируется в зависимости от симптоматики. Если температуры нет или температура повысилась несущественно, мы вообще назначаем пить липу (от 30 грн за упаковку - ред.), смотрим на состояние пациента", - отметила Кузева.

По ее словам, в случае более выраженного вирусного заболевания с температурой можно применять противовирусные капли (от 100 грн и до 350 грн и выше флакон). Противовирусные таблетированные препараты, в среднем стоят около 250 грн.

Если же температура поднимается выше 38,3 по Цельсию, по словам врача, следует также принимать жаропонижающие препараты (от 7-15 грн, в среднем, за простейшие препараты, до 120 грн за флакон сиропа для детей).

Как добавила врач, обязательно при насморке промывать нос - в таком случае пациент должен выбирать, покупать ему обычный физраствор за 10 грн флакон, в среднем, или же приобретать дорогие спреи с морской солью (их цена может достигать 250 грн за флакон). Также медик посоветовала ряд препаратов, которые помогут облегчить состояние больного при сильном насморке - их стоимость варьируется от 35 грн за флакон до 86 грн, как самый простой вариант и в 200-350 грн за более дорогой спрей.

При этом она добавила, что также при ОРВИ может развиться кашель. Его лечат сиропом (в среднем 60 грн, или 120 грн за более дорогой препарат) или же - отваром травы чабреца за 25 грн пачка. Лечить больное горло медик посоветовала простейшими таблетками - от 12 грн или спреями, цена на которые может достигать 200 грн.

Таким образом, самый простой вариант лечения ОРВИ, осложненного высокой температурой и другими симптомами (как кашель и насморк), обойдется, примерно, в 200 грн. Если же то же заболевание лечить более дорогими препаратами, то это будет стоить больному более 1300 грн.

Напомним, в Украине в течение эпидемического сезона 2018-2019 годов гриппом и ОРВИ переболело 5,4 млн человек, из них 64 умерли.