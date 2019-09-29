Стоимость лечения ОРВИ может превысить тысячу гривен

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 36798 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 83354 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 127264 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 118989 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 67639 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 74048 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187664 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150630 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158810 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138695 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.9м/с
48%
Популярные новости

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 12052 просмотра

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 6674 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 8506 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 6520 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 9684 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 127266 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 118991 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 90786 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 102399 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 132348 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 10144 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 12628 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 15209 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 18062 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19855 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Стоимость лечения ОРВИ может превысить тысячу гривен

Киев • УНН

 • 39770 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Лечение острой респираторной вирусной инфекции очень зависит от симптомов и состояния больного, поэтому может стоить от 30 и до 1300 грн за набор медицинских препаратов. Об этом сообщила семейный врач Анна Кузева в комментарии корреспонденту УНН.

Стоимость лечения ОРВИ может превысить тысячу гривен

"Лечение очень сильно варьируется в зависимости от симптоматики. Если температуры нет или температура повысилась несущественно, мы вообще назначаем пить липу (от 30 грн за упаковку - ред.), смотрим на состояние пациента", - отметила Кузева.

По ее словам, в случае более выраженного вирусного заболевания с температурой можно применять противовирусные капли (от 100 грн и до 350 грн и выше флакон). Противовирусные таблетированные препараты, в среднем стоят около 250 грн.

Если же температура поднимается выше 38,3 по Цельсию, по словам врача, следует также принимать жаропонижающие препараты (от 7-15 грн, в среднем, за простейшие препараты, до 120 грн за флакон сиропа для детей).

Как добавила врач, обязательно при насморке промывать нос - в таком случае пациент должен выбирать, покупать ему обычный физраствор за 10 грн флакон, в среднем, или же приобретать дорогие спреи с морской солью (их цена может достигать 250 грн за флакон). Также медик посоветовала ряд препаратов, которые помогут облегчить состояние больного при сильном насморке - их стоимость варьируется от 35 грн за флакон до 86 грн, как самый простой вариант и в 200-350 грн за более дорогой спрей.

При этом она добавила, что также при ОРВИ может развиться кашель. Его лечат сиропом (в среднем 60 грн, или 120 грн за более дорогой препарат) или же - отваром травы чабреца за 25 грн пачка. Лечить больное горло медик посоветовала простейшими таблетками - от 12 грн или спреями, цена на которые может достигать 200 грн.

Таким образом, самый простой вариант лечения ОРВИ, осложненного высокой температурой и другими симптомами (как кашель и насморк), обойдется, примерно, в 200 грн. Если же то же заболевание лечить более дорогими препаратами, то это будет стоить больному более 1300 грн.

Напомним, в Украине в течение эпидемического сезона 2018-2019 годов гриппом и ОРВИ переболело 5,4 млн человек, из них 64 умерли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,582.50
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,300.55
Ethereum
$1,587.84