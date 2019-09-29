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Вартість лікування ГРВІ може сягнути понад тисячу гривень

Київ • УНН

 • 39770 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Лікування гострої респіраторної вірусної інфекції дуже залежить від симптомів і стану хворого, тож може коштувати від 30 і до 1300 грн за набір медичних препаратів. Про це повідомила сімейний лікар Анна Кузєва в коментарі кореспонденту УНН.

Вартість лікування ГРВІ може сягнути понад тисячу гривень

"Лікування дуже сильно варіюється в залежності від симптоматики. Якщо температури немає чи температура підвищилась несуттєво, ми взагалі призначаємо пити липу (від 30 грн за упаковку – ред.), дивимось на стан пацієнта", - зазначила Кузєва.

За її словами, у випадку більш вираженого вірусного захворювання із температурою можна застосовувати противірусні краплі (від 100 грн і до 350 грн й вище за флакон). Противірусні таблетовані препарати, в середньому, коштують близько 250 грн.

Якщо ж температура піднімається вище 38,3 за Цельсієм, за словами лікаря, слід також приймати жарознижувальні препарати (від 7-15 грн, в середньому, за найпростіші препарати, до 120 грн за флакон сиропу для дітей).

Як додала лікар, обов'язково при нежиті промивати ніс – у такому разі пацієнт має обирати, купувати йому звичайний фізрозчин за 10 грн флакон, в середньому, або ж придбавати дорогі спреї з морською сіллю (їх ціна може сягати 250 грн за флакон). Також медик порадила низку препаратів, які допоможуть полегшити стан хворого при сильному нежиті – їх вартість варіюється від 35 грн за флакон до 86 грн, як найпростіший варіант і до 200-350 грн за більш дорогий спрей.

При цьому вона додала, що також при ГРВІ може розвинутись кашель. Його лікують сиропом (в середньому, 60 грн, або 120 грн за більш дорогий препарат) або ж – відваром трави чебрецю за 25 грн пачка. Лікувати хворе горло медик порадила найпростішими таблетками – від 12 грн або ж спреями, ціна на які може сягати 200 грн.

Таким чином, найпростіший варіант лікування ОРВІ, ускладненого високою температурою й іншими симптомами (як кашель і нежить), обійдеться, приблизно, в 200 грн. Якщо ж те саме захворювання лікувати більш дорогими препаратами, то це коштуватиме хворому понад 1300 грн.

Нагадаємо, в Україні протягом епідемічного сезону 2018-2019 років на грип та ГРВІ перехворіло 5,4 млн людей, із них 64 померли.

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