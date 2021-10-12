Стоимость биткоина достигла рекордной отметки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Стоимость биткоинав понедельник поднималась до $ 57000, обновив максимум с середины мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Forbes".
Детали
За последние три недели криптовалюта подорожала почти на 40%, несмотря на негативные новости из Китая
Стоимость биткоины в ходе торгов в понедельник, 11 октября, достигала $ 57 000, следует из данных криптобиржи Coindesk. По данным на 15:33 мск, биткоины стоил $ 56 355, добавляя 2,62%.
Согласно данным площадки, это максимальное значение с 10 мая. В тот день стоимость криптовалюта превышала $ 58 000, но потом она начала падать и в июле опустилась ниже $ 30 000. Но с 22 сентября биткоины подорожал уже на 40%, следует из данных торгов.
Напомним
Капитализация биткоина снова превысила триллион долларов.