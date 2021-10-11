Капіталізація біткоїна знову перевищила трильйон доларів

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Біткоїн рано вранці в понеділок підскочив до нового п'ятимісячного максимуму, продовживши двотижневе цінове ралі.

Згідно з даними CoinDesk 20, криптовалюта у перші години понеділка зросла в ціні до 57 000 доларів, досягнувши максимуму з середини травня. За тиждень, що закінчився 10 жовтня, ціни виросли на 13%, другий двозначний тижневий приріст поспіль. Сьогодні ж зростання вартості криптовалюти за тижень фіксувалося на рівні близько 19%.

Стійкість біткоїна до макрофакторів, як вказано, може бути пов'язана з поліпшеними перспективами схвалення США в цьому місяці ф'ючерсного біржового фонду біткоїнів (ETF).

"Позитивні настрої щодо біткоїна частково були викликані очікуваннями потенційного схвалення ф'ючерсного біткоїн-ETF в найближчому майбутньому. Інші фактори, що сприяють росту, включають продовження припливу інституційних інвесторів і заяву голови Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслера Конгресу про те, що агентство не планує забороняти криптовалюту", - йдеться в щотижневому електронному листі Coinbase Institutional.

Додамо

Капталізація біткоїна у середині березня також перевищувала 1 трильйон доларів.