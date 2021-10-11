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Капитализация биткоина снова превысила триллион долларов

Капитализация биткоина снова превысила триллион долларов

Киев  •  УНН

 • 22831 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Стоимость биткоина поднялась приблизительно на 19% за последнюю неделю и капитализация этой криптовалюты снова превысила 1 трлн долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные CoinMarketCap и CoinDesk.

Детали

Биткоин рано утром в понедельник подскочил к новому пятимесячному максимуму, продолжив двухнедельное ценовое ралли.

Согласно данным CoinDesk 20, криптовалюта в первые часы понедельника выросла в цене до 57 000 долларов, достигнув максимума с середины мая. За неделю, закончившуюся 10 октября, цены выросли на 13%, второй двузначный недельный прирост подряд. На сегодня же рост стоимости криптовалюты за неделю фиксировался на уровне около 19%.

Устойчивость биткоина к макрофакторам, как указано, может быть связана с улучшенными перспективами одобрения США в этом месяце фьючерсного биржевого фонда биткоинов (ETF).

"Позитивные настроения относительно биткоина частично были вызваны ожиданиями потенциального одобрения фьючерсного биткоин-ETF в ближайшем будущем. Другие факторы, способствующие росту, включают продолжение притока институциональных инвесторов и заявление главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера Конгрессу о том, что агентство не планирует запрещать криптовалюту", - говорится в еженедельном электронном письме Coinbase Institutional.

Добавим

Каптализация биткоина в середине марта также превышала 1 триллион долларов.

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