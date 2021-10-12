Вартість біткоїну досягла рекордної позначки

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За останні три тижні криптовалюта подорожчала майже на 40%, незважаючи на негативні новини з Китаю

Вартість біткоіни в ході торгів у понеділок, 11 жовтня, досягала $ 57 000, випливає з даних кріптобіржі Coindesk. За даними на 15:33 мск, біткоіни коштував $ 56 355, додаючи 2,62%.

Згідно з даними майданчики, це максимальне значення з 10 травня. В той день вартість криптовалюта перевищувала $ 58 000, але потім вона почала падати і в липні опустилася нижче $ 30 000. Але з 22 вересня біткоіни подорожчав уже на 40%, виходить з даних торгів.

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Капіталізація біткоїна знову перевищила трильйон доларів.