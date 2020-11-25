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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 44473 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 58970 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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07:12 • 73120 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 109433 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 112475 просмотра

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ВАКС заслушал шесть свидетелей по делу экс-нардепа Колесникова

ВАКС заслушал шесть свидетелей по делу экс-нардепа Колесникова

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении народного депутата Верховной Рады VIII созыва из фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Колесникова, которого подозревают в незаконном получении 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета за аренду жилья в Киеве. По результатам заседания допрошены 6 свидетелей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

"24 ноября 2020 года с участием прокурора САП в Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении народного депутата Украины VIII созыва в злоупотреблении властью - а именно незаконном получении из государственного бюджета 738,74 тыс. гривен компенсации. Так, по результатам заседания допрошено 6 свидетелей, заявленных стороной обвинения", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным САП, следующее разбирательство по делу запланировано на 7️ декабря 2020 года.

Напомним, в декабре прошлого года народному депутату Верховной Рады VIII созыва из фракции "Оппозиционный блок" Дмитрию Колесникову сообщено о подозрении из-за незаконного получения 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета.

Как сообщал УНН, в июле ВАКС назначил к рассмотрению по существу дело в отношении Колесникова.

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