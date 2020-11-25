ВАКС заслухав шість свідків у справі екснардепа Колєснікова

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Вищому антикорупційному суді відбулось чергове судове засідання у справі про обвинувачення народного депутата Верховної Ради VIII скликання з фракції "Опозиційний блок" Дмитра Колєснікова, якого підозрюють у незаконному отриманні 738,74 тис. гривень компенсації з державного бюджету за оренду житла у Києві. За результатами засідання допитано 6 свідків, передає УНН із посиланням на пресслужбу САП.

"24 листопада 2020 року за участі прокурора САП у Вищому антикорупційному суді відбулось чергове судове засідання у справі про обвинувачення народного депутата України VIII скликання у зловживанні владою – а саме незаконному отриманні з державного бюджету 738,74 тис. гривень компенсації. Так, за результатами засідання допитано 6 свідків, заявлених стороною обвинувачення", - йдеться у повідомленні пресслужби.

За даними САП, наступний розгляд у справі заплановано на 7️ грудня 2020 року.

Нагадаємо, у грудні минулого року народному депутату Верховної Ради VIII скликання з фракції "Опозиційний блок" Дмитру Колєснікову повідомлено про підозру через незаконне отримання 738,74 тис. гривень компенсації з державного бюджету.

Як повідомляв УНН, у липні ВАКС призначив до розгляду по суті справу стосовно Колєснікова.

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