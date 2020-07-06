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ВАКС призначив справу екснардепа Колєснікова до розгляду по суті

Київ • УНН

 • 12728 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу стосовно народного депутата Верховної Ради VIII скликання з фракції "Опозиційний блок" Дмитра Колєснікова, якого підозрюють у незаконне отримання 738,74 тис. гривень компенсації з державного бюджету за оренду житла в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

"За результатами підготовчого (засідання - ред.) колегія суддів ВАКС призначила вказану справу до розгляду по суті. Дата засідання – 13 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, народному депутату Верховної Ради VIII скликання з фракції "Опозиційний блок" Дмитру Колєснікову повідомлено про підозру через незаконне отримання 738,74 тис. гривень компенсації з державного бюджету.

Українські Національні Новини

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