ВАКС призначив справу екснардепа Колєснікова до розгляду по суті
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу стосовно народного депутата Верховної Ради VIII скликання з фракції "Опозиційний блок" Дмитра Колєснікова, якого підозрюють у незаконне отримання 738,74 тис. гривень компенсації з державного бюджету за оренду житла в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"За результатами підготовчого (засідання - ред.) колегія суддів ВАКС призначила вказану справу до розгляду по суті. Дата засідання – 13 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, народному депутату Верховної Ради VIII скликання з фракції "Опозиційний блок" Дмитру Колєснікову повідомлено про підозру через незаконне отримання 738,74 тис. гривень компенсації з державного бюджету.