ВАКС призначив справу екснардепа Колєснікова до розгляду по суті

"За результатами підготовчого (засідання - ред.) колегія суддів ВАКС призначила вказану справу до розгляду по суті. Дата засідання – 13 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, народному депутату Верховної Ради VIII скликання з фракції "Опозиційний блок" Дмитру Колєснікову повідомлено про підозру через незаконне отримання 738,74 тис. гривень компенсації з державного бюджету.