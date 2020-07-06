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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 59442 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 83991 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 115196 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 123738 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 125464 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 10:59 • 104856 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103032 просмотра

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ВАКС назначил дело экс-нардепа Колесникова к рассмотрению по существу

ВАКС назначил дело экс-нардепа Колесникова к рассмотрению по существу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу дело в отношении народного депутата Верховной Рады VIII созыва из фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Колесникова, которого подозревают в незаконном получении 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета за аренду жилья в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"По результатам подготовительного (заседания - ред.) коллегия судей ВАКС назначила указанное дело к рассмотрению по существу. Дата заседания - 13 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, народному депутату Верховной Рады VIII созыва из фракции "Оппозиционный блок" Дмитрию Колесникову сообщено о подозрении из-за незаконного получения 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета.

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