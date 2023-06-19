ВАКС взял под стражу экс-заместителя министра развития громад Лозинского

Цитата

"... Суд учел доводы, приведенные прокурором САП, и постановил изменить подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей с альтернативой внесения 5 млн грн залога", - говорится в сообщении САП.

По данным прокуроров, срок действия меры пресечения – до 17.08.2023.

Добавим

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены следующие обязанности:

- прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и суду;

- не отлучаться из г. Львова без разрешения следователя (детектива), прокурора и суда;

- не отлучаться из г. Львова без разрешения следователя (детектива). Львова без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;

- сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места

работы;

- воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

- сдать на хранение в соответствующие органы Государственной миграционной службы все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

- носить электронное средство контроля.

Дополнение

Правоохранители задержали и.о. министра развития общин и территорий Украины Василия Лозинского из-за хищения бюджетных средств. Как сообщали на официальной странице Мининфраструктуры, было распоряжение о подготовке документов на увольнение чиновника.

В САП сообщали, что детективы НАБУ разоблачили заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского на получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.