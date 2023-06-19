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ВАКС взял под стражу экс-заместителя министра развития громад Лозинского

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского, подозреваемого в получении 400 тыс. долларов взятки, передает УНН.

ВАКС взял под стражу экс-заместителя министра развития громад Лозинского

Цитата

"... Суд учел доводы, приведенные прокурором САП, и постановил изменить подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей с альтернативой внесения 5 млн грн залога", - говорится в сообщении САП.

По данным прокуроров, срок действия меры пресечения – до 17.08.2023.

Добавим

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены следующие обязанности:
- прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и суду;
- не отлучаться из г. Львова без разрешения следователя (детектива), прокурора и суда;
- не отлучаться из г. Львова без разрешения следователя (детектива). Львова без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;
- сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места
работы;
- воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
- сдать на хранение в соответствующие органы Государственной миграционной службы все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.

Дополнение

Правоохранители задержали и.о. министра развития общин и территорий Украины Василия Лозинского из-за хищения бюджетных средств. Как сообщали на официальной странице Мининфраструктуры, было распоряжение о подготовке документов на увольнение чиновника.

В САП сообщали, что детективы НАБУ разоблачили заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского на получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. 

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