ВАКС взяв під варту ексзаступника міністра розвитку громад Лозинського
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського, підозрюваного в отриманні 400 тис. доларів хабаря, передає УНН.
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"... Суд зважив на доводи, наведені прокурором САП, та ухвалив змінити підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави", - йдеться у повідомленні САП.
За даними прокурорів, строк дії запобіжного заходу – до 17.08.2023.
Додамо
У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обовʼязки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
- не відлучатися із м. Львова без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;
- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця
роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
- здати на зберігання до відповідних органів Державної міграційної служби усі свої паспорти громадянина України для виізду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України та вʼїзд до України;
- носити електронний засіб контролю.
Доповнення
Правоохоронці затримали в.о. міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського через розкрадання бюджетних коштів. Як повідомляли на офіційній сторінці Мінінфраструктури, було розпорядження про підготовку документів на звільнення чиновника.
В САП повідомляли, що детективи НАБУ викрили заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського на одержанні 400 тис. доларів хабаря за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.