В зоопарке Одессы леопард напал на сотрудника, животное обезвредили
Киев • УНН
В вольере одесского зоопарка леопард напал на сотрудника во время уборки. Полицейские застрелили животное, чтобы спасти пострадавшего и другого работника, который пытался помочь.
В Одессе в зоопарке леопард напал на сотрудника. Полицейские были вынуждены использовать оружие и обезвредить животное, ведь в вольере с леопардом был еще один человек, который хотел помочь раненому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУНП в Одесской области.
Детали
"О том, что один из сотрудников пошел убирать в вольере и на него напал леопард, полицейским сегодня около 10 часов сообщил директор зоопарка", - говорится в сообщении.
Сообщается, что, прибыв на место, полицейские обнаружили в вольере с леопардом еще одного сотрудника, который пытался помочь раненому и оказался в ловушке.
"Поэтому, чтобы спасти жизни людей, полицейские были вынуждены использовать оружие и обезвредить животное. Раненого мужчину доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Правовая квалификация ему будет предоставлена позже", - информирует полиция.
Дополнение
Полиция Ровенской области провела проверку обстоятельств обнаружения трупов львицы и других животных на территории Костопольского завода. По результатам проверки установлено, что все тела были доставлены с соблюдением законных процедур и необходимых документов.