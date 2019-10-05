В зоне ООС обнаружили схрон с оружием, который боевики хранили для проведения диверсий
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил сотрудники СБУ обнаружили тайники с военными средствами поражения, оставленные пророссийскими боевиками для проведения диверсий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Неподалеку линии разграничения в городе Горское, что на Луганщине правоохранители изъяли из колодца во дворе нежилого дома двадцать семь реактивных осветительных патронов, пять гранат Ф-1 и РГД-5, запал для гранат, более семисот патронов различного калибра, четыре планки быстрого снаряжения к автомату Калашникова, аптечку с медпрепаратами производства РФ и камуфлированная одежда", - говорится в сообщении.
По имеющейся у сотрудников СБУ информации, схрон в 2014 году заложил боевик группировки "Призрак", который сейчас находится на территории оккупированного Первомайска в составе незаконного вооруженного формирования.
Другую тайник со смертоносными средствами обнаружено в заброшенном доме в селе Дача Бахмутского района Донецкой области, где ранее находилось группировки так называемой "народной милиции ДНР". Боевики скрыли противотанковую мину, два снаряда к пушке и почти 4000 патронов различного калибра.
Продолжается досудебное расследование по уголовным производствах по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Винницком парке полицейские обнаружили между бетонными блоками пакет с двумя сумками, в которых были гранаты и боеприпасы.