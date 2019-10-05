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В зоні ООС виявили схрон зі зброєю, яку бойовики зберігали для проведення диверсій

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У районі проведення операції Об’єднаних сил співробітники СБУ виявили схрони з військовими засобами ураження, що були залишені проросійськими бойовиками для проведення диверсій. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

В зоні ООС виявили схрон зі зброєю, яку бойовики зберігали для проведення диверсій

"Неподалік лінії розмежування в місті Гірське, що на Луганщині, правоохоронці вилучили з колодязя у дворі нежилої оселі двадцять сім реактивних освітлювальних патронів, п’ять гранат Ф-1 та РГД-5, запал для гранат, понад сімсот набоїв різного калібру, чотири планки швидкого спорядження до автомата Калашникова, аптечку з медпрепаратами виробництва РФ та камуфльований одяг", - сказано у повідомленні.

За наявною у співробітників СБУ інформацією, схрон у 2014 році заклав бойовик угруповання "Призрак", який наразі перебуває на території окупованого Первомайська у складі незаконного збройного формування.

Іншу схованку зі смертоносними засобами виявлено в занедбаному будинку в селі Дача Бахмутського району Донеччини, де раніше перебувало угруповання так званої "народної міліції ДНР". Бойовики приховали протитанкову міну, два снаряди до гармати та майже 4 тисячі набоїв різного калібру.

Триває досудове розслідування у кримінальних провадженнях за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Вінницькому парку поліцейські виявили між бетонними блоками пакунок з двома сумками, в яких були гранати та боєприпаси.

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