В Южной Корее сообщили подробности сделки между Ким Чен Ыном и путиным

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Южнокорейская разведка сообщила об отправке 10 000 северокорейских солдат в рф за $2000 в месяц. В обмен КНДР получит продовольственную помощь и военно-космические технологии.

Северная Корея направила в рф тысячи своих солдат, которые будут воевать против Украины. По данным южнокорейской разведки, это соглашение в значительной степени покроет финансовый и продовольственный кризисы КНДР. Об этом сообщает The Korea Herald, пишет УНН.

Детали

Конгрессмен, бывший посол Южной Кореи в рф Ви Сон Лак со ссылкой на данные разведки отметил, что соглашение об участии войск КНДР в войне против Украины выгодно для Пхеньяна.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила парламентариям, что каждому северокорейскому солдату, отправленному воевать на стороне рф, будет выплачиваться месячная зарплата в размере около 2000 долларов. Считается, что по меньшей мере 10 000 воинов КНДР направляются в Украину, а это означает, что суммарный ежегодный размер выплат составит более 200 миллионов долларов.

Кроме военных, по данным разведки, в рф сейчас находится около 4000 северокорейских рабочих. Считается, что их средняя зарплата составит около 800 долларов ежемесячно.

Ви также сообщил, что по соглашению, рф предоставит Пхеньяну и продуктовую помощь. По его словам, КНДР ежегодно производит менее 4 миллионов тонн зерна такого как рис, ячмень и пшеница. Но рис, как считают, составляет менее трети от общего объема, отметил конгрессмен.

Четыре миллиона тонн зерна, которые, по информации Северной Кореи, она производит в год, на самом деле на 1 миллион тонн меньше, чем нужно, чтобы прокормить страну. Если рф предлагает 600-700 тысяч тонн риса, то этого достаточно, чтобы покрыть больше половины того, что нужно КНДР для удовлетворения годового спроса

отметил Ви Сон Лак.

Он добавил, что теперь, когда рф закупает артиллерийские снаряды у КНДР, дефицит продовольствия, вероятно, компенсирован через торговлю оружием. "Продав несколько контейнеров артиллерийских снарядов, Пхеньян может позволить себе гораздо больше, чем сотни тысяч тонн риса", - отметил конгрессмен.

Разведка также сообщила парламенту, что москва помогает Северной Корее и передовыми космическими технологиями, поскольку Пхеньян стремится запустить еще один военный разведывательный спутник.

Кроме того, соглашение позволит Северной Корее воевать вместе с РФ на Корейском полуострове в случае непредвиденных обстоятельств, добавил Ви Сон Лак.

Если на Корейском полуострове когда-нибудь начнется война, КНДР сможет рассчитывать на то, что рф придет на помощь,

- отметил он.

Напомним

Россия перебросила более 7000 солдат КНДР к границам с Украиной на 28 военно-транспортных бортах. Военных вооружили минометами, автоматами, пулеметами и другим оружием.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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