В Южной Корее сообщили подробности сделки между Ким Чен Ыном и путиным
Киев • УНН
Южнокорейская разведка сообщила об отправке 10 000 северокорейских солдат в рф за $2000 в месяц. В обмен КНДР получит продовольственную помощь и военно-космические технологии.
Северная Корея направила в рф тысячи своих солдат, которые будут воевать против Украины. По данным южнокорейской разведки, это соглашение в значительной степени покроет финансовый и продовольственный кризисы КНДР. Об этом сообщает The Korea Herald, пишет УНН.
Детали
Конгрессмен, бывший посол Южной Кореи в рф Ви Сон Лак со ссылкой на данные разведки отметил, что соглашение об участии войск КНДР в войне против Украины выгодно для Пхеньяна.
Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила парламентариям, что каждому северокорейскому солдату, отправленному воевать на стороне рф, будет выплачиваться месячная зарплата в размере около 2000 долларов. Считается, что по меньшей мере 10 000 воинов КНДР направляются в Украину, а это означает, что суммарный ежегодный размер выплат составит более 200 миллионов долларов.
Кроме военных, по данным разведки, в рф сейчас находится около 4000 северокорейских рабочих. Считается, что их средняя зарплата составит около 800 долларов ежемесячно.
Ви также сообщил, что по соглашению, рф предоставит Пхеньяну и продуктовую помощь. По его словам, КНДР ежегодно производит менее 4 миллионов тонн зерна такого как рис, ячмень и пшеница. Но рис, как считают, составляет менее трети от общего объема, отметил конгрессмен.
Четыре миллиона тонн зерна, которые, по информации Северной Кореи, она производит в год, на самом деле на 1 миллион тонн меньше, чем нужно, чтобы прокормить страну. Если рф предлагает 600-700 тысяч тонн риса, то этого достаточно, чтобы покрыть больше половины того, что нужно КНДР для удовлетворения годового спроса
Он добавил, что теперь, когда рф закупает артиллерийские снаряды у КНДР, дефицит продовольствия, вероятно, компенсирован через торговлю оружием. "Продав несколько контейнеров артиллерийских снарядов, Пхеньян может позволить себе гораздо больше, чем сотни тысяч тонн риса", - отметил конгрессмен.
Разведка также сообщила парламенту, что москва помогает Северной Корее и передовыми космическими технологиями, поскольку Пхеньян стремится запустить еще один военный разведывательный спутник.
Кроме того, соглашение позволит Северной Корее воевать вместе с РФ на Корейском полуострове в случае непредвиденных обстоятельств, добавил Ви Сон Лак.
Если на Корейском полуострове когда-нибудь начнется война, КНДР сможет рассчитывать на то, что рф придет на помощь,
Напомним
Россия перебросила более 7000 солдат КНДР к границам с Украиной на 28 военно-транспортных бортах. Военных вооружили минометами, автоматами, пулеметами и другим оружием.