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В Южной Корее мужчина намеренно набрал 20 кг, чтобы не служить в армии: чем все закончилось

В Южной Корее мужчина намеренно набрал 20 кг, чтобы не служить в армии: чем все закончилось

Киев  •  УНН

 • 3752 просмотра

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Мужчину осудили за умышленный набор 20 кг веса для избежания военной службы. Суд назначил условный срок за нарушение закона о военной службе.

Суд Сеула приговорил мужчину к условному сроку за умышленное увеличение веса для избежания военной службы. Мужчина удвоил потребление пищи и прекратил физическую активность, чтобы получить более легкую форму службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press

Детали 

Мужчину осудили за то, что он намеренно набрал более 20 килограммов, чтобы избежать более жесткой службы по призыву в армии. Дело в том, что в Южной Корее все трудоспособные мужчины должны отслужить в армии 18-21 месяц, но люди с проблемами со здоровьем могут вместо этого выполнять свои обязанности в невоенных учреждениях, таких как центры социального обеспечения и центры общественных работ. Если их проблемы серьезные, они освобождаются от воинской обязанности. 

 Восточный окружной суд Сеула приговорил мужчину к одному году тюремного заключения с отсрочкой на два года за нарушение закона о военной службе. Суд сообщил, что знакомый мужчины получил 1 год тюрьмы условно за пособничество в совершении преступления. Местные СМИ сообщили, что они друзья, обоим по 26 лет, но суд заявил, что не может подтвердить эти сообщения. 

Проверка, проведенная в 2017 году, признала мужчину годным к службе в армии при росте 169 сантиметров и весе 83 килограмма. Но по совету своего знакомого, который сказал, что при избыточном весе он может получить оценку социальной службы, он удвоил ежедневное потребление пищи, сосредоточился на потреблении высококалорийных продуктов и бросил подработку курьером, сообщает отдел по связям с общественностью суда.

В Литве вводят срочную военную службу для выпускников школ14 июн. 2024, 02:42 • 58845 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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