В ЕС обеспокоены попытками рф связать Украину с терактом в подмосковье: заявили, что нет никаких доказательств связи

В Европейском Союзе обеспокоены попытками представителей режима в москве связать Украину с недавним терактом в подмосковье, отвергают это, призвав россию не использовать нападение как повод для эскалации агрессии против Украины или внутренних репрессий. Об этом сказал спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано во время брифинга в Брюсселе в понедельник, пишет УНН.

Конечно, мы обеспокоены указаниями представителей режима в москве, которые пытаются создать связь между этой атакой и Украиной. Конечно, мы полностью отвергаем. Нет никаких признаков, никаких доказательств того, что Украина была каким-либо образом связана с этой атакой - сказал Стано.

Спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики заявил, что российское правительство призывают "не использовать этот теракт в москве как повод или мотивацию для усиления незаконной агрессии против Украины, а также как повод для усиления внутренних репрессий".

Дополнение

После нападения путин заявил, что "злоумышленники" якобы направлялись к украинской границе, прежде чем их задержали. Его комментарии прозвучали после того, как "ИГИЛ" уже взяла на себя ответственность. В ОП заявили, что Украина не имеет отношения к тому, что произошло в подмосковном "Крокус Сити Холл". США заявили, что нет никаких признаков причастности Украины.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холле" в красногорске московской области унес жизни по меньшей мере 137 человек, что делает его самым смертоносным нападением в россии за последние два десятилетия.