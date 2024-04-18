В Воздушных силах ВСУ ответили, почему рф атакует Прикарпатье

Враг считает, что в Ивано-Франковской области находятся цели, которые "достойны их внимания". Так представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал в эфире марафона утреннюю атаку рф на Прикарпатье, передает УНН.

"Враг видит целесообразность в своих атаках, наверное он считает, что там (во Франковске-ред.) находятся какие-то цели, которые "достойны" их внимания. Как мы видим, у врага абсолютно нет никаких стопов, он атакует гражданскую инфраструктуру, как мы видели вчера в Чернигове. Сейчас он взялся за обстрелы Ивано-Франковска", - заявил Евлаш.

Напомним

Ивано-Франковскую область на рассвете российские войска атаковали ударными дронами, нацеленными на объекты критической инфраструктуры, но все воздушные цели были обезврежены, из-за обломков возникли пожары.

Ночью силы противовоздушной обороны уничтожили все 13 беспилотников типа "Shahed-131/136", которыми армия рф атаковала Украину.