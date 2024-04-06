В Воздушных силах рассказали, на что была направлена сегодняшняя ночная атака рф

В ночь на 6 апреля враг прибегнул к масштабным ударам по нашей инфраструктуре, применяя беспилотные летательные аппараты типа "шахед", а также использовал стратегические бомбардировщики Ту-95 для атаки ракетами Х-101. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш, передает УНН.

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"Враг в очередной раз прибегнул к масштабным ударам по нашей инфраструктуре. Применял свои беспилотные летательные аппараты типа "шахед", а также использовал стратегические бомбардировщики Ту-95 для атаки ракетами Х-101. Кроме того, также использовал одну ракету "Калибр". Очень сегодня плодотворно поработали наши мобильные огневые группы, Силы обороны, которые уничтожили почти все цели. Собственно сегодня нам удалось ликвидировать 28 из 32 дронов, а также уничтожить все ракеты, которые летели", - сказал Евлаш.

Евлаш отметил, что оккупанты ударили по Запорожью, вероятно, из РСЗО.

"Тип ракет устанавливается, однако, наблюдаем, что враг и в дальнейшем продолжает использовать тактику ударов по нашим мирным городам из всего имеющегося вооружения, которое может применить по прифронтовым территориям", - добавил Евлаш.

Напомним,

Украинские военные сбили 28 вражеских беспилотников и 3 вражеские ракеты в противовоздушном бою в ночь на 6 апреля.