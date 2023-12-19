В Винницкой области несколько районов обесточены из-за аварии на Ладыжинской ТЭС - облэнерго
Авария на Ладыжинской ТЭС ДТЭК вызвала обесточивание нескольких районов Винницкой области, но это не связано с вражескими обстрелами. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения
На Запорожском направлении обезврежена группа вражеских дронов - Госпогранслужба
Украинские пограничники на Запорожье успешно отбили атаку беспилотников с помощью противодронных ружей, нейтрализовав несколько вражеских дронов.
Забастовка перевозчиков: на границе с Польшей в очереди более 3 тысяч грузовиков - спикер ГПСУ
Более 3 000 грузовиков застряли на украинско-польской границе, поскольку протестующие заблокировали четыре пункта пропуска, а движение лишь частично разрешено на "Дорогуск-Ягодин".
россия потеряла почти 90% регулярной армии и живет в долг перед КНДР: Подоляк об успехах Украины на фронте
Украина успешно уничтожила большую часть российских регулярных и элитных войск, что противоречит сообщениям СМИ о неудачном украинском наступлении, заявляет Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента.
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
Нина Южанина, украинский законодатель, указывает, что продажа имущества ликвидируемого банка, после расчетов со всеми кредиторами, не нужна, это обременяет ФГВФЛ.
Эрдоган заявил, что поговорит с путиным о возобновлении "зерновой сделки" - СМИ
Эрдоган планирует обсудить с путиным возрождение Черноморской зерновой инициативы.
Замглавы Нацполиции Тишлек подал заявление на увольнение, рапорт уже приняли
Дмитрий Тишлек уволился с должности заместителя главы Нацполиции.
Мать и двое детей погибли во время пожара на Черниговщине
Мать и двое ее малолетних детей погибли во время пожара в доме в Гмирянке Черниговской области.
От Днепра с 20 декабря запускают Dnipro City Express
Начиная с 20 декабря, Dnipro City Express предложит современное железнодорожное сообщение по маршруту Днепр-Каменское, с возможностью безбарьерного проезда и портами зарядки, со временем в пути около 40 минут и стоимостью проезда от 12 до 18 гривен.
В Украине запустили еще две мощные газовые скважины
"Укргаздобыча" запустила две скважины общей производительностью более 200 тыс. кубометров газа в сутки, восстановив работу скважины 1975 года с помощью бурения бокового ствола и гидроразрыва пласта.