В Винницкой области несколько районов обесточены из-за аварии на Ладыжинской ТЭС - облэнерго

Из-за аварии на Ладыжинской ТЭС ДТЭК обесточены несколько районов Винницкой области. Авария не связана с вражескими атаками. Об этом сообщило АО "Винницаоблэнерго" 19 декабря, пишет УНН.

Детали

"Несколько районов Винницкой области обесточены из-за аварии на Ладыжинской ТЭС ДТЭК. Эта авария не связана с вражескими атаками. Поэтому просим не сеять панику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики АО "Винницаоблэнерго", Ладыжинской ТЭС ДТЭК и Юго-Западного РДЦ прилагают максимум усилий, чтобы электроснабжение в быстрые сроки было восстановлено.

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Напомним,

Как сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", в Украине сегодня дефицита электроэнергии нет, максимум потребления электроэнергии уменьшается из-за потепления, но общий уровень высокий. При этом ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей.