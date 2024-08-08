В Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за угрозы терактов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

  •  110025 просмотра
Судья, которая после оккупации Херсонщины перешла на сторону россиян, получила из украинского бюджета почти 1,4 миллиона гривен

Судья, которая после оккупации Херсонщины перешла на сторону россиян, получила из украинского бюджета почти 1,4 миллиона гривен

  •  45673 просмотра
Белый дом хочет получить объяснения от украинцев: Вашингтон о ситуации в курской области рф

Белый дом хочет получить объяснения от украинцев: Вашингтон о ситуации в курской области рф

  •  52450 просмотра
"Прорыв границы рф": в курской области введено чрезвычайное положение

"Прорыв границы рф": в курской области введено чрезвычайное положение

  •  40313 просмотра
Украина не уведомляла США о возможном наступлении в курской области рф - Госдеп

Украина не уведомляла США о возможном наступлении в курской области рф - Госдеп

  •  62565 просмотра
публикации
Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

  •  110025 просмотра
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

  •  167974 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

6 августа 2024, 15:22  •  173516 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

6 августа 2024, 11:15  •  182711 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  223111 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

  •  30046 просмотра
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

  •  133092 просмотра
Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

6 августа 2024, 16:18  •  105653 просмотра
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа 2024, 03:03  •  117127 просмотра
Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

5 августа 2024, 14:01  •  113356 просмотра
Актуальное
В Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за угрозы терактов

В Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за угрозы терактов

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 23:15  •  2279 просмотра

Read in English

Три концерта Тейлор Свифт в Вене отменены из-за сообщения о возможном теракте на стадионе. Австрийская полиция задержала 19-летнего подозреваемого в планировании атаки на концерт певицы.

Три запланированных концерта американской певицы Тейлор Свифт в Вене были отменены. Это произошло из-за сообщения австрийских силовых ведомств о возможном теракте на стадионе, где должна была выступать певица, заявил организатор мероприятий Barracuda Music, передает УНН.

Детали

Концерты должны были пройти 8 и 9 августа.

"В связи с подтверждением правительственными чиновниками запланированного теракта на стадионе Эрнста Хаппеля у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных шоу в целях безопасности всех", - сказано в заявлении организатора на официальном сайте.

Контекст

7 августа австрийская полиция задержала 19-летнего гражданина Австрии по подозрению в планировании теракта в Вене. По данным правоохранителей, объектом его внимания стал именно концерт Тейлор Свифт на стадионе Эрнста Хаппеля. Полиция также намерена усилить меры безопасности на всех концертах в столице.

Тейлор Свіфт зібрала стадіон у Мюнхені, і водночас, близько 40 тисяч фанів заполонили пагорб напроти місця виступу зірки29 июля 2024, 08:32 • 116208 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

КультураНовости МираПроисшествия
venaВена
avstriyaАвстрия
Эксклюзив
Люди должны почувствовать свою ответственность - эксперт рассказал, как побудить ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций за покупку электрогенераторов
  •  100468 просмотра

Люди должны почувствовать свою ответственность - эксперт рассказал, как побудить ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций за покупку электрогенераторов

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище: как и когда можно будет подать заявку на захоронение
  •  102037 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище: как и когда можно будет подать заявку на захоронение

Эксклюзив
НБУ идет на встречу бизнесу и ослабляет валютные ограничения - нардеп
  •  111719 просмотра

НБУ идет на встречу бизнесу и ослабляет валютные ограничения - нардеп

Эксклюзив
Появление F-16 в Украине может повлечь за собой создание новых предприятий по обслуживанию - эксперт
  •  107996 просмотра

Появление F-16 в Украине может повлечь за собой создание новых предприятий по обслуживанию - эксперт

Эксклюзив
В условиях тотальной зависимости Украины от внешнего финансирования игнорировать интересы рекомендации МВФ опасно - эксперт
  •  111387 просмотра

В условиях тотальной зависимости Украины от внешнего финансирования игнорировать интересы рекомендации МВФ опасно - эксперт

Эксклюзив
Правоохранители должны проверить, действовала ли глава АРМА Дума в интересах медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - юрист
  •  106239 просмотра

Правоохранители должны проверить, действовала ли глава АРМА Дума в интересах медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - юрист

Эксклюзив
Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп
  •  100146 просмотра

Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп

Эксклюзив
Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт
  •  73717 просмотра

Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт

Эксклюзив
"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины
6 августа 2024, 13:04  •  108173 просмотра

"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины

Эксклюзив
За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат
6 августа 2024, 08:53  •  109926 просмотра

За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат

Популярные

Украина не уведомляла США о возможном наступлении в курской области рф - Госдеп

Украина не уведомляла США о возможном наступлении в курской области рф - Госдеп

  •  62565 просмотра
"Прорыв границы рф": в курской области введено чрезвычайное положение

"Прорыв границы рф": в курской области введено чрезвычайное положение

  •  40313 просмотра
Белый дом хочет получить объяснения от украинцев: Вашингтон о ситуации в курской области рф

Белый дом хочет получить объяснения от украинцев: Вашингтон о ситуации в курской области рф

  •  52450 просмотра
Судья, которая после оккупации Херсонщины перешла на сторону россиян, получила из украинского бюджета почти 1,4 миллиона гривен

Судья, которая после оккупации Херсонщины перешла на сторону россиян, получила из украинского бюджета почти 1,4 миллиона гривен

  •  45673 просмотра
Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

  •  110025 просмотра

Публикации

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

  •  110025 просмотра
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

  •  167974 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

6 августа 2024, 15:22  •  173516 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

6 августа 2024, 11:15  •  182711 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  223111 просмотра

Война

США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены

США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены

  •  582 просмотра
Макрон призвал Нетаньяху избежать 'цикла возмездия' на Ближнем Востоке

Макрон призвал Нетаньяху избежать 'цикла возмездия' на Ближнем Востоке

  •  3301 просмотра
Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль

Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль

  •  3763 просмотра
Bloomberg: цены на газ в Европе выросли из-за слухов о захвате Суджи

Bloomberg: цены на газ в Европе выросли из-за слухов о захвате Суджи

  •  5506 просмотра
На фронте за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений - Генштаб

На фронте за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений - Генштаб

  •  8306 просмотра

политика

США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены

США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены

  •  582 просмотра
Макрон призвал Нетаньяху избежать 'цикла возмездия' на Ближнем Востоке

Макрон призвал Нетаньяху избежать 'цикла возмездия' на Ближнем Востоке

  •  3301 просмотра
Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль

Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль

  •  3763 просмотра
Байден усомнился в мирной передаче власти в случае поражения Трампа на выборах

Байден усомнился в мирной передаче власти в случае поражения Трампа на выборах

  •  9678 просмотра
DeepState: в Донецкой области Силы обороны отбросили россиян в Нью-Йорке, однако враг захватил Сергеевку

DeepState: в Донецкой области Силы обороны отбросили россиян в Нью-Йорке, однако враг захватил Сергеевку

  •  21861 просмотра

Война

США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены

США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены

  •  582 просмотра
Макрон призвал Нетаньяху избежать 'цикла возмездия' на Ближнем Востоке

Макрон призвал Нетаньяху избежать 'цикла возмездия' на Ближнем Востоке

  •  3301 просмотра
Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль

Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль

  •  3763 просмотра
Bloomberg: цены на газ в Европе выросли из-за слухов о захвате Суджи

Bloomberg: цены на газ в Европе выросли из-за слухов о захвате Суджи

  •  5506 просмотра
На фронте за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений - Генштаб

На фронте за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений - Генштаб

  •  8306 просмотра

политика

США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены

США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены

  •  582 просмотра
Макрон призвал Нетаньяху избежать 'цикла возмездия' на Ближнем Востоке

Макрон призвал Нетаньяху избежать 'цикла возмездия' на Ближнем Востоке

  •  3301 просмотра
Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль

Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль

  •  3763 просмотра
Байден усомнился в мирной передаче власти в случае поражения Трампа на выборах

Байден усомнился в мирной передаче власти в случае поражения Трампа на выборах

  •  9678 просмотра
DeepState: в Донецкой области Силы обороны отбросили россиян в Нью-Йорке, однако враг захватил Сергеевку

DeepState: в Донецкой области Силы обороны отбросили россиян в Нью-Йорке, однако враг захватил Сергеевку

  •  21861 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  115494 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  119045 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  132227 просмотра

Экономика

Bloomberg: цены на газ в Европе выросли из-за слухов о захвате Суджи

Bloomberg: цены на газ в Европе выросли из-за слухов о захвате Суджи

  •  5506 просмотра
Укроборонпром вошел в топ-50 мировых оборонных компаний

Укроборонпром вошел в топ-50 мировых оборонных компаний

  •  13501 просмотра
"Теперь это война": Маск подал в суд на рекламодателей из-за "бойкота" X

"Теперь это война": Маск подал в суд на рекламодателей из-за "бойкота" X

  •  27007 просмотра
От простоя добычи газа на Сахалинском месторождении бюджет потерял примерно 3 млрд грн

От простоя добычи газа на Сахалинском месторождении бюджет потерял примерно 3 млрд грн

  •  25109 просмотра
Жатва в Украине идет на 2-3 недели раньше из-за погодных условий - Минагрополитики

Жатва в Украине идет на 2-3 недели раньше из-за погодных условий - Минагрополитики

  •  24958 просмотра

Киев

На мосту Патона в Киеве произошло ДТП: движение транспорта затруднено

На мосту Патона в Киеве произошло ДТП: движение транспорта затруднено

  •  20024 просмотра
В Киеве горит кинотеатр "Тампере" - соцсети

В Киеве горит кинотеатр "Тампере" - соцсети

  •  22564 просмотра
Учебный год в Киеве начнется 1 сентября - Кличко

Учебный год в Киеве начнется 1 сентября - Кличко

  •  20721 просмотра
Неосторожные действия водителя: в "Киевпастрансе" завершили расследование ДТП с участием трамвая

Неосторожные действия водителя: в "Киевпастрансе" завершили расследование ДТП с участием трамвая

  •  22889 просмотра
Киевводоканал будет сбрасывать артезианскую воду в высохшее озеро Синее

Киевводоканал будет сбрасывать артезианскую воду в высохшее озеро Синее

  •  24416 просмотра