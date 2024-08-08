В Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за угрозы терактов

Три запланированных концерта американской певицы Тейлор Свифт в Вене были отменены. Это произошло из-за сообщения австрийских силовых ведомств о возможном теракте на стадионе, где должна была выступать певица, заявил организатор мероприятий Barracuda Music, передает УНН.

Детали

Концерты должны были пройти 8 и 9 августа.

"В связи с подтверждением правительственными чиновниками запланированного теракта на стадионе Эрнста Хаппеля у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных шоу в целях безопасности всех", - сказано в заявлении организатора на официальном сайте.

Контекст

7 августа австрийская полиция задержала 19-летнего гражданина Австрии по подозрению в планировании теракта в Вене. По данным правоохранителей, объектом его внимания стал именно концерт Тейлор Свифт на стадионе Эрнста Хаппеля. Полиция также намерена усилить меры безопасности на всех концертах в столице.

Тейлор Свіфт зібрала стадіон у Мюнхені, і водночас, близько 40 тисяч фанів заполонили пагорб напроти місця виступу зірки