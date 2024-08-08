В Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за угрозы терактов
Киев • УНН
Три концерта Тейлор Свифт в Вене отменены из-за сообщения о возможном теракте на стадионе. Австрийская полиция задержала 19-летнего подозреваемого в планировании атаки на концерт певицы.
Три запланированных концерта американской певицы Тейлор Свифт в Вене были отменены. Это произошло из-за сообщения австрийских силовых ведомств о возможном теракте на стадионе, где должна была выступать певица, заявил организатор мероприятий Barracuda Music, передает УНН.
Детали
Концерты должны были пройти 8 и 9 августа.
"В связи с подтверждением правительственными чиновниками запланированного теракта на стадионе Эрнста Хаппеля у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных шоу в целях безопасности всех", - сказано в заявлении организатора на официальном сайте.
Контекст
7 августа австрийская полиция задержала 19-летнего гражданина Австрии по подозрению в планировании теракта в Вене. По данным правоохранителей, объектом его внимания стал именно концерт Тейлор Свифт на стадионе Эрнста Хаппеля. Полиция также намерена усилить меры безопасности на всех концертах в столице.
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