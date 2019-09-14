В правительстве рассказали, у кого будет первоочередной доступ к рынку земли
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Малые и средние предприятия будут иметь первоочередной доступ к рынку земли и капитала. Об этом сказал министр торговли, экономического развития и сельского хозяйства Тимофей Милованов на конференции YES, передает корреспондент УНН.
"Часть моего портфеля реформ - это реформа рынка труда. У нас уже были внедрены некоторые изменения. Часть нашей реформы - это равный доступ для малых и средних фермеров, чтобы правила игры были равными для таких малых предприятий, которые хотят стать большими агрохолдингами через 10-20 лет", - сказал он.
Министр пояснил, что малые и средние фермеры в первую очередь должны иметь доступ к рынку земли и капитала.
По мнению Милованова, неравный доступ к возможностям порождает популизм.
"Этих людей надо взять в это "путешествие", - сказал он.
Напомним, согласно данным опроса, лишь 7% землевладельцев собираются продавать пай при открытии рынка.