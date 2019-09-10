Лише 7% землевласників збираються продавати пай у разі відкриття ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У разі відкриття ринку землі 7% власників планують продати свій пай. Такі дані були отримані під час соціологічного опитування, передає УНН з посиланням на пресслужбу Фонду "Демократичні ініціативи" ім. І.Кучеріва.
Згідно з соцопитуванням, у разі зняття мораторію 48% власників землі не планують нічого з нею робити і лише 7% збираються продати землю або частину землі, а 4% – навпаки, докупити ще землі, 11% планують залишити землю в свого орендаря, а 2,5% – навпаки, орендаря змінити. Ще 26% не визначилися, чи робитимуть вони щось чи ні.
Серед тих, хто здає землю в оренду, 19% готові її продати, решта й далі здаватиме в оренду. Готові продати свою землю 19% тих, хто вирощує на землі продукти на продаж, а от 14% серед них збираються ще землі докупити. Цікаво, що серед тих, чия земля пустує, лише 18% збираються її продати, а 61% – нічого не робитимуть.
Довідка. Наведені дані були отримані в ході загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, Мінекономіки розробило 35 сценаріїв запровадження в Україні ринку землі.
Крім того, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що запровадити ринок землі в Україні наразі складно через супротив власників великих аграрних компаній, які стоять на корупційних позиціях, або тих, хто робить політичну кар'єру на протидії запровадження ринку землі.