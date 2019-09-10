Лишь 7% землевладельцев собираются продавать пай при открытии рынка

Согласно соцопросам, в случае снятия моратория 48% владельцев земли не планируют ничего с ней делать и только 7% собираются продать землю или часть земли, а 4% - наоборот, докупить еще земли, 11% планируют оставить землю у своего арендатора, а 2,5% - наоборот, арендатора изменить. Еще 26% не определились, будут ли они что-то делать или нет.

Среди тех, кто сдает землю в аренду, 19% готовы ее продать, остальные продолжают сдавать в аренду. Готовы продать свою землю 19% тех, кто выращивает на земле продукты на продажу, а вот 14% из них собираются еще земли докупить. Интересно, что среди тех, чья земля пустует, лишь 18% собираются ее продать, а 61% - ничего не делать.

Справка. Приведенные данные были получены в ходе общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Минэкономики разработало 35 сценариев введения в Украине рынка земли.

Кроме того, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что ввести рынок земли в Украине пока сложно из-за сопротивления владельцев крупных аграрных компаний, которые стоят на коррупционных позициях, или тех, кто делает политическую карьеру на противодействии введения рынка земли.