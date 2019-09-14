В уряді розповіли, хто матиме першочерговий доступ до ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Малі та середні підприємства матимуть першочерговий доступ до ринку землі та капіталу. Про це сказав міністр торгівлі, економічного розвитку та сільського господарства Тимофій Милованов на конференції YES, передає кореспондент УНН.
"Частина мого портфелю реформ - це реформа ринку праці. У нас вже були впроваджені деякі зміни. Частина нашої реформи - це рівний доступ для малих та середніх фермерів, щоб правила гри були рівними для таких малих підприємств, які хочуть стати великими агрохолдингами через 10-20 років", - сказав він.
Міністр пояснив, що малі та середні фермери в першу чергу повинні мати доступ до ринку землі та капіталу.
На думку Милованова, нерівний доступ до можливостей породжує популізм.
"Цих людей треба взяти в цю "подорож", - сказав він.
Нагадаємо, згідно з даними опитування, лише 7% землевласників збираються продавати пай у разі відкриття ринку.