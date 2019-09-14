В правительстве хотят обеспечить скоростной интернет всем населенным пунктам в ближайшие годы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Министерство цифровой трансформации Украины планирует в ближайшие три года предоставить доступ к скоростному интернету жителям всех населенных пунктов и социальных объектов. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время международного форума YES в субботу, передает корреспондент УНН.
"Наша цель на ближайшие три года сделать так, чтобы 100% социальной инфраструктуры, 100% населенных пунктов получили доступ к широкополосному интернету. Мы хотим закрепить на уровне закона минимальную скорость интернета, которая у нас будет", - сказал Федоров.
Он отметил, что сейчас министерство работает над полноценным введением 3G и 4G на территории всей страны.
"Пока мы не сделаем базовые вещи, мы не перейдем на следующий уровень", - отметил Федоров.
Напомним, вице-премьер Федоров хочет превратить государство в простой сервис.