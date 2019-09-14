В уряді хочуть забезпечити швидкісний інтернет усім населеним пунктам найближчими роками

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Міністерство цифрової трансформації України планує у найближчі три роки надати доступ до швидкісного інтернету жителям усіх населених пунктів та соціальних об’єктів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час міжнародного форуму YES в суботу, передає кореспондент УНН.

"Наша мета на найближчі три роки зробити так, щоб 100% соціальної інфраструктури, 100% населених пунктів отримали доступ до широкосмугового інтернету. Ми хочемо закріпити на рівні закону мінімальну швидкість інтернету, яка в нас буде", - сказав Федоров.

Він зазначив, що наразі міністерство працює над повноцінним запровадженням 3G та 4G на території всієї країни.

"Поки ми не зробимо базові речі, ми не перейдемо на наступний рівень", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, віце-прем'єр Федоров хоче перетворити державу у простий сервіс.

Українські Національні Новини

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