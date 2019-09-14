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Віце-прем'єр Федоров хоче перетворити державу у простий сервіс

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Держава повинна перетворитися у простий сервіс, як Uber або Booking, - для того, аби громадяни могли швидко отримувати допомогу від держави. Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час міжнародного форуму YES в суботу, передає кореспондент УНН.

"Я хочу, щоб наша держава перетворилася у простий сервіс, як Uber або Booking. У непомітний такий сервіс, коли вам необхідна допомога держави, то ви просто дістали свій смартфон, скористалися і отримали від цього задоволення", - сказав Федоров.

За його словами, сьогодні, коли українець стикається із державою, він стає нещасливим.

"Моя мета - щоб щасливі люди, у щасливому уряді допомогли зробити із держави сервіс, який зробить щасливою кожну людину", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, наступний рік для України стане тотальним роком цифровізації.

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